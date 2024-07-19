У Маріуполі окупантів отруїли кавунами, загинуло щонайменше 12 росіян - Андрющенко

Партизани в тимчасово окупованому Маріуполі отруїли загарбників кавунами. Вбито щонайменше 12 окупантів. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Андрющенко розповів, що партизани не передавали напряму отруйні кавуни окупантам. За його словами, для передачі отрути російським військових найняли росіян, що приїхали на окуповані території.

«Наші люди не приймають участь безпосередньо у передачі таких небезпечних „подарунків“ росіянам, на відміну від минулого року. Завжди є люди, які понаїхали з Росії і хочуть заробити» , — пояснив він.

Він зазначив, що не про все можна розповідати зараз щодо роботи руху спротиву в окупованому Маріуполі, допоки не буде принаймні деокуповане місто.

«Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила і нанесла ту шкоду, яку мала нанести» , — зазначив Андрющенко.

Радник мера зазначив, що росіяни самі підтвердили загибель 12 окупантів, ще сім фактів «виведення з ладу» росіян.