Залужний вперше відзвітував як посол у Великій Британії

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше звітував про результати роботи як посла. Він висловив упевненість у тому, що результати роботи української команди будуть помітні на полі бою, повідомляє Ліга.net.

Залужний зазначив, що позаду – два дні насиченої роботи на полях Саміту європейського політичного співробітництва, зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Лондоні.

Він наголосив, що разом із президентом Володимиром Зеленським та його командою триває робота над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією.

"Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою" , – додав Залужний.

18 липня Зеленський прибув до Великої Британії, де його зустрів із літака Залужний. Стармер заявив українському президенту, що Британія подвоїть підтримку України.