Новий уряд Естонії збільшить податки на оборону

Нова коаліція в Естонії у своїй угоді, опублікованій у п’ятницю, запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток та акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.﻿﻿ З посиланням на ERR, повідомляє Європейська правда.

Коаліційна угода Партії реформ, Соціал-демократичної партії та Eesti 200 передбачає зокрема збільшення ПДВ і податку на прибуток до 24% з липня 2025 і 2026 року відповідно, а також запровадження 2%-го податку на прибуток підприємств із 2026-го.

Ці податки, які діятимуть тимчасово – до кінця 2028 року – подаються в програмі як частина пакету податкових підвищень під назвою "податок на оборону".

"Уряд, який прийде до влади після виборів до Рійгікогу 2027 року, вирішить, чи потрібен цей податок, чи буде він змінений" , – йдеться в угоді.

Нова коаліція Естонії обіцяє зберегти витрати на оборону на рівні щонайменше 3%, а також покрити витрати на розміщення союзників по НАТО.

На гроші, зібрані за рахунок податку на оборону, коаліція хоче придбати системи далекобійного озброєння і боєприпаси, щоб у разі необхідності мати можливість знищити загрозу безпеці Естонії на території противника.

Уряд також хоче зміцнити інформаційний, медійний та цифровий простір Естонії, підвищити можливості цифрової оборони та кіберзахисту держави від гібридних загроз та поширення неправдивої інформації.