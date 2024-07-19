Байден заявив, що не виходитиме з президентських перегонів

Президент США Джо Байден планує відновити передвиборочу кампанію наступного тижня, не дивлячиссь на заклики верхівки Демократичної партії вийти з пеерегонів. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Ділова столиця.

Про це американський лідер заявив в Делавері, де одужує від коронавірусної хвороби у своєму будинку.

"Я з нетерпінням чекаю повернення до передвиборчої кампанії наступного тижня, щоб продовжувати викривати загрозу програми Дональда Трампа "Проект 2025", водночас відстоюючи свій власний рекорд і моє бачення Америки" , — сказав Байден.

Раніше в п’ятницю, 19 липня, голова передвиборчої кампанії президеента Дженніфер О’Меллі Діллон заявила, що Байден "абсолютно" налаштований залишитися в перегонах і "більш відданий, ніж будь-коли".

Як повідомлялося раніше, Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він пішов на самоізоляцію, але планує продовжити роботу.

За інформацією ЗМІ, в Демократичній партії США очікують, що президент Джо Байден може заявити про відмову від участі у виборах.

Колишній президент США Барак Обама, який є одним з близьких поплічників Байдена, висловлює сумніви щодо доцільності для останнього далі брати участь у виборчій кампанії.