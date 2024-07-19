Блінкен розповів чи зміниться політика щодо України за нового президента США

США взяли на себе зобов'язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Аспенський форум у штаті Колорадо, повідомляє Голос Америки.

Блінкен запевнив, що хто б не став наступним президентом США, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну.

"Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику, ми не можемо заблокувати майбутнє. Але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди. Це означає, що всі ці країни, включно зі США, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття, нарощувати її потенціал стримування, розбудовувати її захист" , - сказав держсекретар.

Високопосадовець наголосив, що наразі в обох палатах Конгресу США зберігається "сильна двопартійна більшість на підтримку України". Також, за словами Блінкена, хто б не став наступним президентом США, він муситиме зважати на геополітичну ситуацію.

"Я вважаю, що підтримка все ще є, і думаю, будь-яка адміністрація братиме це до уваги. Будь-яка адміністрація має поставити перед собою складні питання: якщо ми зупинимося, якщо ми дамо зворотний хід, і якщо відвернемось від України, що зробить Путін? Він тоді насправді відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому допоки не вдавалося" , - сказав держсекретар США.

Блінкен вважає, що диктатор РФ Путін не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні. Його наступними мішенями можуть стати інші країни регіону, включаючи союзників по НАТО.

"Й інші потенційні агресори, які далеко від України, далеко від Європи, вони також роблять висновки з цієї ситуації" , - сказав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Дипломат додав, що за останні два з половиною роки США продовжують бути лідером серед країн за рівнем підтримки України. Він запевнив, що так триватиме й надалі.