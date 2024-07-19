РФ обстріляла прикордоння Сумщини, є загибла та поранений

Російська армія з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

«За даними слідства, 19 липня 2024 року близько 16:00 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині. Внаслідок атаки окупантів 62-річна жінка загинула, її 66-річний чоловік отримав поранення» , - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.