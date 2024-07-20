Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини

У Конотопському районі Сумської області росіяни атакували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури.﻿﻿ З посиланням на військову адміністрацію Сумської області, повідомляє Українська правда.

"В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БиЛА типу "Шахед" , - заявили в ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи".

Також в ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.