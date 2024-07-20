Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 20 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июля, не изменился и составил 41.4220 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 45.2618 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 53.7699 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 46.8469 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 10.5461 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 июля 2024 года.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.422 000 EUR Евро 45.261 800 GBP Фунт стерлингов 53.769 900 CHF Швейцарский франк 46.846 900 PLN Польский злотый 10.546 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.