Поліція розглядає дві версії вбивства Фаріон

Кримінальне провадження щодо замаху на громадську діячку 60-річну Ірину Фаріон, яка померла в лікарні від травм після поранення, було перекваліфіковане на умисне вбивство. Про це заявила Національна поліція України, повідомляє Корреспондент.

"Ірина Фаріон, поранена сьогодні (19 липня ред.) у Львові, від отриманих травм померла в лікарні. Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України" , - розповіли в правоохоронних органах.

В поліції уточнили, що відповідна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Під час нічного брифінгу очільник МВС України Ігор Клименко повідомив подробиці гучного вбивства громадської діячки Ірини Фаріон.

За його словами, розглядається дві версії мотиву злочину - це або особиста неприязнь, або громадська діяльність загиблої. Поліція має підозри щодо особи нападника, проте наразі зберігатиме інформацію в секреті, щоб не перешкодити його затриманню.

Нагадаємо Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як в неї стріляли