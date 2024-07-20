Трамп після розмови із Зеленським пообіцяв завершити війну в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні. З посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Зеленський привітав його з офіційним висуненням кандидатом у президенти від політсили та засудив замах на життя Трампа у Пенсильванії.

"У нас із Президентом України Зеленським сьогодні була дуже хороша телефонна розмова. Він привітав мене з дуже успішним проведенням Національного з'їзду Республіканської партії і з тим, що я став республіканським кандидатом у президенти Сполучених Штатів" , - йдеться в дописі.

Трамп після розмови із Зеленським натомість вкотре пообіцяв покласти край війні РФ проти України.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він зв'язався зі мною, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей" , - написав Трамп.

За його словами, Україна та РФ "зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

Нагадаємо, Зеленський після розмови з Трампом заявив, що вони домовились обговорити під час особистої зустрічі, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".