У ВО Свобода вважають, що за вбивством Ірини Фаріон стоїть Москва
Всеукраїнське об'єднання Свобода відреагувала на вбивство члена партії та мовознавця Ірини Фаріон, зазначивши, що воно було скоєно за наказом Москви, повідомляє Новое время.
«Цей злочин вигідний Московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика — фізично винищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню», — йдеться у заяві політичної сили.
Автори заяви вважають, що злочин став можливим, оскільки за два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення не було проведено «докорінного очищення влади».
«Навпаки — ворожа агентура та їхні посібники досі вільно почувають себе в Україні», — стверджують у партії.
У заяві також зазначається, що правоохоронці повинні знайти та покарати виконавця цього злочину. Водночас українська влада має відкрито назвати замовника.
«Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність», — додали у ВО Свобода.