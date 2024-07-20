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У ВО Свобода вважають, що за вбивством Ірини Фаріон стоїть Москва

У ВО Свобода вважають, що за вбивством Ірини Фаріон стоїть Москва
Фото: ВО Свобода

Всеукраїнське об'єднання Свобода відреагувала на вбивство члена партії та мовознавця Ірини Фаріон, зазначивши, що воно було скоєно за наказом Москви, повідомляє Новое время.

«Цей злочин вигідний Московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика — фізично винищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню», — йдеться у заяві політичної сили.

Автори заяви вважають, що злочин став можливим, оскільки за два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення не було проведено «докорінного очищення влади».

«Навпаки — ворожа агентура та їхні посібники досі вільно почувають себе в Україні», — стверджують у партії.

У заяві також зазначається, що правоохоронці повинні знайти та покарати виконавця цього злочину. Водночас українська влада має відкрито назвати замовника.

«Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність», — додали у ВО Свобода.

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