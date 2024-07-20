ДТП мікроавтобуса з українцями у Польщі: у важкому стані четверо дітей

У Міністерстві закордонних справ України повідомили деталі ДТП мікроавтобуса з українськими громадянами на заході Польщі та зазначили, що на місце прямує український консул в Вроцлаві.﻿ Заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань, повідомляє Європейська правда.

Аварія сталася близько 4 години ночі у суботу поблизу польського міста Свецко у Любуському воєводстві.

Усі дев’ять осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України та госпіталізовані.

"Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії" , – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, вранці 20 липня польські ЗМІ повідомили, що на автомагістралі А2 між Вроцлавом і Франкфуртом розбився мікроавтобус із громадянами України, в’їхавши в автомобіль дорожної служби. Початково місцем аварії назвали район міста Свебодзін, що за 60 км до німецького кордону.

Спочатку місцем аварії назвали район міста Свебодзин, що за 60 км від німецького кордону.