Окупанти збільшують потужність порту Маріуполя, щоб вивозити вкрадене
З початку року обсяг перевалки вантажів, які російські окупанти відверто крадуть із тимчасово окупованих територій України, у Маріупольському порту становив уже понад 165 000 тонн. З посиланням на центр нацопору, повідомляє ЛігаБізнес.
Росіяни викрали і вивезли вже 84,2 тис. тонн української сільгосппродукції.
"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", — інформує нацспротив.
Ворог продовжує "демілітаризації України" і продовжує вивозити з України "насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі", додали в Центрі.
Торік загарбники вивезли з тимчасово окупованих територій України майже 5 мільйонів тонн українського зерна.