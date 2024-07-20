Окупанти збільшують потужність порту Маріуполя, щоб вивозити вкрадене

З початку року обсяг перевалки вантажів, які російські окупанти відверто крадуть із тимчасово окупованих територій України, у Маріупольському порту становив уже понад 165 000 тонн. З посиланням на центр нацопору, повідомляє ЛігаБізнес.

Росіяни викрали і вивезли вже 84,2 тис. тонн української сільгосппродукції.

"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн" , — інформує нацспротив.

Ворог продовжує "демілітаризації України" і продовжує вивозити з України "насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі", додали в Центрі.

Торік загарбники вивезли з тимчасово окупованих територій України майже 5 мільйонів тонн українського зерна.