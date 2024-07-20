В Уряді повідомили про ситуацію з енергетикою після сьогоднішньої ворожої атаки

У трьох областях внаслідок обстрілів цієї ночі горіли підстанції﻿. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Ділова столиця.

Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових територіях. Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.

Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 06:00 до 24:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

"Головна причина обмежень постачання електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей" , — кажуть в Міненергетики.

Наслідки обстрілів: