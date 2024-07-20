В Уряді повідомили про ситуацію з енергетикою після сьогоднішньої ворожої атаки
У трьох областях внаслідок обстрілів цієї ночі горіли підстанції. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Ділова столиця.
Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових територіях. Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.
Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.
На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 06:00 до 24:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
"Головна причина обмежень постачання електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей", — кажуть в Міненергетики.
Наслідки обстрілів:
- у Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на високовольтній підстанції, що призвело до знеструмлення кількох повітряних ліній, підстанцій та побутових споживачів. Виникла пожежа на території підстанції. Пожежу ліквідовано. Споживачів частково заживлено за резервною схемою.
- у Сумській області під час атаки БПЛА на високовольтній підстанції виникла пожежа, яка призвела до вимкнення обладнання та втрати власних потреб підстанції. Пожежу ліквідовано.
- у Чернігівській області під час атаки БПЛА вимикалось обладнання на високовольтній підстанції. При цьому знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові споживачі та підприємство. Під час огляду виявлено пожежу на підстанції, яку ліквідовано. Споживачів частково заживлено.
- у Харківській області внаслідок бойових дій вимикалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.