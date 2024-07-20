В Україну прибув з візитом держсекретар Ватикану

Державний секретар Святого Престолу кардинал Паролін перебуває в Україні з візитом, метою якого є надання українській святині - Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві - статусу малої базиліки та вираження тієї уваги, яку Папа Римський Франциск приділяє ситуації в Україні.﻿ З посиланням на Vatican News, повідомляє Укрінформ.

Перша зупинка папського легата була у Львові, увечері 19 липня, де кардинал Паролін зустрівся з ієрархами Римо-католицької церкви в Україні та представниками місцевої влади.

Розповідаючи про очікування від подорожі в Україну, держсекретар Святого Престолу сказав: «Причина візиту пов'язана зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. Саме з цією метою Святіший Отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка, природно, буде насамперед молитвою за мир. Це буде одноголосна молитва, піднесена до Матері Божої, щоб Вона нарешті дарувала мир країні, яку Святіший Отець завжди визначає як «мученицьку», «мученицьку Україну». І, звичайно, ця нагода також дає мені можливість зустрітися з владою країни».

За словами кардинала, після святкувань у неділю, 21 липня, він планує зустрітися з представниками української влади, з Президентом Володимиром Зеленським. «І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру», - зауважив кардинал Паролін.

Папський посланець також зазначив, що цей візит є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні, а також його великих сподівань на мир: «Від самого початку Папа намагався знайти шляхи до припинення війни, до того, що останнім часом прийнято називати справедливим миром. Ми також говорили про це в Бюргенштоці (у Швейцарії - ред,), коли відбувалася мирна конференція (Саміт миру - ред.). Тож близькість, молитва і надія на те, що можна знайти способи якнайшвидше покласти край цій війні».

Після відвідин Львова Держсекретар Святого Престолу кардинал Паролін вирушив до Києва.