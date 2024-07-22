Politico дізналося про дії Байдена перед тим, як вийти з передвиборчої гонки

В суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та одужує від коронавірусу, дав зрозуміти невеликій групі близьких помічників, що "він готовий до альтернативного фіналу", повідомляє Українська правда.

Про це пише Politico.

Видання пише, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили обізнані люди, які захотіли залишитися анонімними.

Але суботнього вечора Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. За словами джерел, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена у Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ - разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії" , - написав Зінтс в електронному листі до співробітників.

Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, "немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом".

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