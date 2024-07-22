ISW: Російські військкомати пропонують понад тисячу доларів людині, яка приведе друга

У Росії придумали нестандартні грошові стимули для контрактної служби в збройних силах: людині, яка приведе свого друга до військкомату, пропонують 100 000 рублів (близько 1150 доларів), повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією військових аналітиків, голова Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, яка пропонує 100 000 рублів (близько 1150 доларів) кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з Міністерством оборони (МО) Росії на проходження військової служби.

Республіка Татарстан також розпочала подібну ініціативу з 11 липня. Заступник голови Комітету Державної думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков заявив, що цей новий механізм призову є ризикованим і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми.

Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив.

Окрім цього, повідомляється, що російські війська розробляють і формалізують спеціальність військового мотоцикліста, ймовірно, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті.

Російські джерела заявили 21 липня, що російська 5-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус "ДНР") створює власну військово-мотоциклетну школу і що інші російські бригади також займаються цим питанням "на високому рівні".

Ключові висновки ISW за 21 листопада: