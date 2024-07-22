Мешканець Одещини втік від мобілізації з України та потрапив до лав російських військ

Мешканець Одеської області Артур Ян утік від мобілізації з України і потрапив до лав російських окупаціних військ, повідомляє Ділова столиця.

Відео із розповіддю чоловіка оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Журналіст зазначає, що Ян — 34-річний мешканець селища Березине Тарутинського району — боявся воювати, тож вирішив, що зможе уникнути цього в Росії.

Там у нього проживав брат. Артур Ян заплатив $6 тис., щоб через Молдову дістатися до країни-агресорки. Щоправда до брата так і не доїхав, бо вони посварилися. Жив у знайомого в Псковській області, потім у Нижньому Новгороді. Житла і роботи не було, тож українець підписав контракт із російською армією. Він став штурмовиком 154-го танкового полку.

Коли Артур усвідомив що тепер є окупантом, він пішов до українських позицій і здався.