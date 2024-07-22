Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка наводила ракетні удари РФ по Очакову

Правоохоронці затримали у Миколаївській області ще одну поплічницю ФСБ. Жінка наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та його морській акваторії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

Як зазначають у відомстві, фігурантка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва за псевдонім "Лохматий", який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

В СБУ інформують, що від початку повномасштабної війни співробітники СБУ викрили щонайменше два десятки його спільників у різних регіонах України.

"Цього разу ворожою інформаторкою виявилась мешканка Очакова, ідейна прихильниця рашизму" , - йдеться в повідомленні.

Комунікацію з "Лохматим" вона підтримувала через його Telegram-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто.

Для уточнення розвідданих він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер.

"Після проведення комплексних заходів для убезпечення позицій українських військ співробітники СБУ затримали зловмисницю в її власному помешканні" , - зазначили у відомстві.

Дистанційно залучена спецслужбами РФ

За даними слідства, фігурантка була дистанційно залучена Лебедєвим до співпраці через її активність у прокремлівських Telegram-каналах.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони.

Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх "Лохматому".

В СБУ зауважують, що під час обшуку у затриманої вилучено два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала у злочинній діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)" , - йдеться в повідомленні.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Фото: затримання фігурантки та вилучені докази (https://t.me/SBUkr/12435?single)

СБУ полює на російських агентів

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. Крім того, вона готувала більш масштабну диверсію - підпал будівлі ТЦК.

Також співробітники СБУ затримали подружжя агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Харківський і Сумській областях.

Також СБУ затримала інформаторку РФ, яка "зливала" окупантам локації українських блокпостів поблизу Харкова.