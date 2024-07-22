У Харківській області відремонтували третій міст, підірваний у 2022 році

У Харківській області відкрили рух вже третім мостом, відновленим після руйнацій через російське вторгнення, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомило Державне агентство відновлення.

Як йдеться в повідомленні, міст на автошляху Р-79 зруйнували, аби зупинити просування ворога ще на початку війни.

Після того, як українські військові відкинули росіян, одразу почали відновлювати споруду, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів.

Крім того, дорога пов’язує одразу чотири райони Харківщини.

"Станом на зараз, майже завершили капітальний ремонт мосту. Залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію" , - додали в Держагенстві.

Нагадаємо:

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів прифронтових доріг державного значення у різних районах аби покращити логістику для військових.