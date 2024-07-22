ОДА: "Швидкі" Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку

Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 10 супутникових систем Starlink, повідомляє Економічна правда.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОДА Руслан Кравченко.

Згідно з повідомленням, їх придбав один з благодійних фондів.

"Завдяки цьому станції швидкої та бригади екстреної допомоги будуть з безперебійним інтернетом. Медики будуть отримувати виклики та оперативно на них реагувати" , - написав Кравченко.

Він також додав, що тривала відсутність електроенергії значно ускладнила роботу медиків.

Нагадаємо:

Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.