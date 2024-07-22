Загибель людини на канатній переправі: у департаменті КМДА проводять слідчі дії

Працівники Національної поліції проводять слідчі дії в Департаменті економіки та інвестицій міста Києва через загибель людини на канатній переправі через Дніпро. Вилучають оригінали документів, пов’язаних із проведенням інвестиційного конкурсу з облаштування атракціону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Київська міська державна адміністрація, Київська міська прокуратура, Поліція Києва.

"У Департаменті економіки та інвестицій міста Києва співробітники Національної поліції України проводять невідкладні слідчі дії – вилучення оригіналів документів, пов’язаних з проведенням інвестиційного конкурсу з облаштування атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова".

За даними поліції, слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

"В межах розпочатих кримінальних провадження правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці" , – повідомили в поліції.

У КМДА стверджують, що департамент сприяє слідчим діям та надає потрібні документи в межах процесуальних норм.

"Як організатору конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту, Департаменту економіки та інвестицій КМДА було доручено укласти договір з переможцем інвестиційного конкурсу та замовником реалізації проєкту" , – зазначають в КМДА.

Водночас у міській адміністрації наголошують, що за умовами укладеного інвестиційного договору, переможець конкурсу – інвестор – був зобов’язаний забезпечити розробку проєктної або іншої передбаченої законодавством документації, а також отримати у встановленому порядку передбачені законодавством України документи, необхідні для облаштування й експлуатації атракціону.

Крім того, у Київській міській прокуратурі повідомили, що триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні. Наразі правоохоронці вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

"Також звертаємося до свідків події та до громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі" , – йдеться в повідомленні.

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