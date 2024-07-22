"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару

Благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив тендер на ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті "Охматдиту".

"Шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим" , - йдеться в повідомленні.

Проєкт реалізовуватиметься за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має спроєктувати і виконати будівельні роботи.

Переможець тендеру матиме десять днів на розробку та затвердження графіку робіт, а після підписання договору – 45 календарних днів на встановлення вікон та внутрішній ремонт приміщень і п'ять місяців на виконання фасадних робіт.

Гарантія виконаних робіт – 10 років.

Нагадаємо:

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є загиблі і постраждалі.