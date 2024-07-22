Гарріс обговорила з можливими кандидатами посаду віце-президента

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, котра підтвердила намір балотуватися на пост президента, провела телефонні розмови з трьома потенційними кандидатами на посаду віцепрезидента. Про це пише WSJ, повідомляє Корреспондент.

Гарріс окремо поспілкувалася з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро, Північної Кароліни Роєм Купером та Кентуккі - Ендрю Беширом.

Шапіро і Купер, котрі публічно підтримали кандидатуру Гарріс на президентських виборах, очолюють важливі для виборів штати, де завжди точиться запекла боротьба. Вони також були союзниками Джо Байдена у його попередніх кампаніях.

Своєю чергою, Бешир привітав рішення Байдена зняти кандидатуру, однак, не уточнив, чи підтримує він Гарріс як його наступницю.