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Мініст оборони Італії вважає, що мирний план Трампа створить проблеми Україні

Мініст оборони Італії вважає, що мирний план Трампа створить проблеми Україні
Фото: Рixabay

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому та його мирного плану щодо війни в Україні може створити проблеми для Києва. Про це пише Fatto Quotidiano, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я вважаю, що він змінить лінію політики США, він спробує досягти миру, відновивши особистий діалог з Путіним, щоб швидко закрити справу, і це може стати проблемою", – зазначив політик.

За його словами, якщо відкинути міжнародне право, переважатиме право найсильнішого. Такий підхід Трампа, каже Крозетто, стосуватиметься і війни в Україні, і у Палестині.

"Зіткнувшись з територіями, окупованими танками, не можна закінчити війну, викристалізувавши кордони, щоб швидко відмахнутися від проблеми. Це був би простий шлях до миру, але справедливість - це щось інше", – додав він.

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