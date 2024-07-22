Мініст оборони Італії вважає, що мирний план Трампа створить проблеми Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому та його мирного плану щодо війни в Україні може створити проблеми для Києва. Про це пише Fatto Quotidiano, повідомляє Дзеркало тижня.
"Я вважаю, що він змінить лінію політики США, він спробує досягти миру, відновивши особистий діалог з Путіним, щоб швидко закрити справу, і це може стати проблемою", – зазначив політик.
За його словами, якщо відкинути міжнародне право, переважатиме право найсильнішого. Такий підхід Трампа, каже Крозетто, стосуватиметься і війни в Україні, і у Палестині.
"Зіткнувшись з територіями, окупованими танками, не можна закінчити війну, викристалізувавши кордони, щоб швидко відмахнутися від проблеми. Це був би простий шлях до миру, але справедливість - це щось інше", – додав він.