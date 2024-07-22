Енергетики повідомили, як вимикатимуть світло у вівторок

В Україні, у вівторок, 23 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. У другій половині дня обмеження збільшаться. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби" , - йдеться в повідомленні.

При цьому з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

В інші години доби діятимуть дві черги відключень.