Суддя ОАСК, у якої знайшли громадянство РФ, готується до відставки

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, яка, як встановили "Схеми", у 2002-му році отримала громадянство Росії, подала на розгляд до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, повідомляє Радіо Свобода.

Це питання стоїть у порядку денному на сайті Вищої ради правосуддя на 23 липня.

Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді. За 2023 рік Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень зарплати.

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що суддя Літвінова отримала російське громадянство у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Сама Літвінова заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів "провокацією".

Згодом Літвінова поскаржилася до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва – заявила про "втручання в її діяльність як судді".

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