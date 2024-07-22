Семья бизнес-партнера Ермака одолжила деньги у россиян и купила дом в США - СМИ

Журналісти з’ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови Офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за $600 тисяч. ﻿﻿ Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Українська правда.

Розслідувачі з’ясували, що у вересні 2023 року дружина Колюбаєва – Катерина придбала будинок у передмісті Вашингтона за $600 тисяч.

За словами самого кінопродюсера, кошти сплачувала Катерина із власних заощаджень, запозичень та з коштів, за які вона продала своє майно.

Він стверджує, що в період з 2022 по 2024 роки його дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року. Також продала два обʼєкти своєї нерухомості в Києві та Київській області.

Журналісти перевірили, що Колюбаєва дійсно продала дві автівки та квартири, але могла виручити з продажу $350 тисяч, які сплатила за будинок у Вашингтоні.

Іншу частину суми – $250 тисяч Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage. "Слідство.Інфо" виявило, що ця компанія з Флориди має російське керівництво та зв’язки з Росією.

"A&D Mortgage належить Максіму Слюсарчуку, який також є директором Російськомовної американської палати південної Флориди. На ютубі цієї організації можна побачити багато російськомовних відео. На одному з них запис з події "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", яка відбулась у червні 2017 року, коли війна з Україною вже тривала. "Російські американці" намагаються дізнатися, як тепер жити в США після накладення санкцій на Росію" , - йдеться у матеріалі.

Катерина Колюбаєва прокоментувала, що фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена журналістами інформація про російські звʼязки "буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована".