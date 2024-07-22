Чехія приєдналася до "коаліції дронів" для України

Кількість учасників міжнародної коаліції із забезпечення України безпілотниками збільшилася до 16 – до неї приєдналася Чехія. Про це заявило міністерство оборони Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чехія долучилася до "коаліції дронів" після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня.

Як відомо, цю коаліцію очолюють Латвія та Велика Британія.