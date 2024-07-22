Трамп "демонструватиме силу" для завершення війни в Україні - спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що кандидат у президенти Дональд Трамп здатний виконати свою обіцянку про завершення війни, яку РФ розв’язала проти України, за 24 години. Він нібито висуватиме погрози «противникам», повідомляє Новое время.

В ефірі ABC News Джонсон заявив, що Трамп «демонструватиме силу», і саме тому в нього вийде завершити війну.

На думку Джонсона, під час президентства Джо Байдена силу не демонстрували, а «все було з точністю до навпаки».

Спікер додав, що він підтримує такий «мир через силу», який нібито пропонує Трамп.

На запитання журналістів про те, як експрезиденту США вдасться закінчити війну протягом 24 годин, про що той раніше неодноразово заявляв, Джонсон прямо не відповів.