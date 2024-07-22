Генштаб: за добу 133 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському та Краматорському напрямках

Протягом 22 липня на фронті сталося 133 боєзіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках. Про це інформує﻿ Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 22:00 понеділка, 22 липня.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари, застосувавши три ракети, і 71 авіаудар, скинувши 84 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 455 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" , - ідеться в повідомленні.

На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив наступальні штурми у районах Берестового та Глушківки. Українські захисники відбили дві атаки, ще шість - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували українські позиції неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Тернів, а також Серебрянського лісу. Шість атак - відбито, чотири - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбили шість ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Наразі триває одна атака поблизу Верхньокам’янського. Ситуація під контролем.

На Краматорському напрямку противник активізувався, здійснивши 28 наступальних дій біля Часового Яру, Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Андріївки та Кліщіївки. Сили оборони відбили 21 атаку, ще сім - продовжуються.

Противник зазнає значних втрат - українські воїни знешкодили 183 окупанти, з них 66 - безповоротно. Також знищили одну БМП, БМ-21 «Град», міномет, протитанкову гармату МТ-12, склад боєприпасів та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкодили гаубицю «Мста-Б», два міномети, протитанкову гармату МТ-12 та три одиниці автотранспорту.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Чотирнадцять боїв - завершено, ще одне боєзіткнення триває.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Іванівка, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони відбили 29 атак, дев’ять - ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 176 окупантів, 69 з них - безповоротно. Також знищено гранатомет «АГС-17» та п’ять одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк і гаубицю Д-30.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Десять атак - відбито, ще три - досі тривають.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.