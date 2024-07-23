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Сили оборони знищили ще 1220 російських солдатів, 57 артсистем та 20 ББМ

Сили оборони знищили ще 1220 російських солдатів, 57 артсистем та 20 ББМ
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 220 російських солдатів, 57 артилерійських систем та 20 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 568 980 (+1 220) осіб,
  • танків – 8 288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 16 000 (+20) од,
  • артилерійських систем – 15 694 (+57) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+2) од,
  • засобів ППО – 901 (+1) од,
  • літаків – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 511 (+36) од,
  • крилатих ракет – 2 401 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 202 (+64) од,
  • спеціальної техніки – 2 640 (+3) од.

Дані уточнюються.

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