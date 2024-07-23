У столиці Латвії відкрили центр розміщення нових біженців із України

У столиці Латвії відкрили новий центр із тимчасового розміщення новоприбулих українців. Щомісяця до Риги прибувають понад 630 українських біженців, повідомляє РБК-Україна.

Початкове житла надаватиметься на 120 днів, повідомляє lsm.lv.

Біженців селитимуть на перший час, поки не знайдуть роботу і житло

У Ризі відкрили центр для розміщення українських біженців на перший час після прибуття. За словами керівника Ризького центру підтримки українців Петеріса Грубе, до Риги щомісяця приїжджають близько 630 українських біженців. З них 125 розмістять у нових приміщеннях центру. Інших поселять у міських гуртожитках.

Новий центр призначений для початкового розміщення біженців упродовж 120 днів. За цей час люди освоюються в новому становищі, знаходять житло, шукають роботу та влаштовують своїх дітей у дитячі садки та школи.

"Зазвичай українцям не потрібен такий тривалий термін. Значна частина з них переїжджає з тимчасового житла на постійне протягом 30-40 днів" , - пояснив Грубе.

Перших мешканців з України заселили у нове приміщення 22 липня.

Які умови для біженців створили у тимчасовому житлі

У 2023 році Департамент житлового господарства та екології відремонтував другий і третій поверхи будівлі, яку визначили для розміщення українських біженців.

Загалом у будівлі 50 номерів. Вони об'єднані блоками – на дві житлові кімнати є спільні зручності. Середня площа житлової кімнати становить 12 кв. м. Кімнати укомплектовані меблями, кухонною технікою та іншими побутовими речами.

На першому поверсі будівлі розташований багатофункціональний денний центр соціальних служб для дітей та дорослих "Paaudzes", який також надає підтримку українським біженцям.

Нагадаємо, ми писали, що у Ризі біженці, які зареєструвалися в центрі підтримки жителів України, можуть продовжити пільгу на безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста.

Також ми розповідали, що потік українських біженців до Латвії суттєво знизився порівняно із 2023 роком. Водночас у країні не виключають збільшення потоку біженців залежно від ситуації в Україні.