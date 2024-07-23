Залужний закликав українців відмовітися від свобод заради виживання
Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол країни у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання, повідомляє Ділова столиця.
Про це він заявив у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.
За словами Залужного, до війни завжди потрібно готуватися — не в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави.
"Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу", — заявив дипломат та колишній військовий.
На його думку, суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Крім того, політики можуть і мають мобілізувати суспільство, оскільки сучасні війни вимагають зусиль не лише армії, але й суспільства загалом.
"Тому готовність суспільства має бути заснована на чесній і прозорій комунікації між владою та народом … Війна — це максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього", — зазначив Залужний.
Як повiдомлялось, у лютому президент Володимир Зеленський заявив, що змінив керівний склад ЗСУ на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним "у рамках плану".
У березні Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, 9 травня призначив його на цю посаду.
11 липня Залужний розпочав роботу на посаді посла України у Великій Британії.