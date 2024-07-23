ЦНС: В окупованій частині Донецької області критична ситуація зі сміттям

На тимчасово окупованій території Донецької області просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують і не знешкоджують, а обсяги сміття продовжують зростати щомісяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у повідомленні, на додаток, окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Таким чином, половина токсичних побутових відходів туди завезена саме з Росії.

В ЦНС зазначають, що у цьому російська окупаційна адміністрація проблеми не бачить і переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод.

"Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії. До прикладу, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів" , - інформують у Центрі нацспротиву.

Росія хоче перетворити окуповані території на сміттєзвалища

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські загарбники завозять на тимчасово захоплені території Донецької області сміття з Ростовської області.

Як повідомлялось, Російська Федерація планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України.

За даними ЦНС, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на окупованих територіях Луганської області, ще три в Донецькій.