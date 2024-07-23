Єрмак: Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи

Україна спільно з Північноатлантичним альянсом відновлюють безпекову архітектуру Європи, яку поставила під загрозу російська агресія, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи. Російська агресія проти нашої держави стала викликом для світового порядку, але українська армія та народ продемонстрували надзвичайну стійкість. Інтеграція України до НАТО є не лише нашою національною метою, але й важливим елементом для забезпечення стабільності у всьому регіоні", - зазначив Єрмак.

За його словами, підтримка, яку Україна отримує від міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу, є надзвичайно важливою для нашої боротьби.