Українські військові збили черговий російський Су-25 у Донецькій області

На Покровському напрямку 23 липня українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомля﻿є﻿ 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, Telegram-канал ОСУВ "Хортиця".

"У районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний".

Передісторія:

19 липня воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили російський Су-25 на Донеччині.