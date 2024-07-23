Новий уряд Естонії прийняв присягу

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом (Рійгікогу), повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

Після складання присяги новий естонський уряд офіційно приступив до роботи.

Новий прем’єр-міністр Міхал прочитав присягу вголос, а решта міністрів – за винятком глави оборонного відомства Ханно Певкура, який поїхав у відрядження, – поставили під нею свої підписи.

ERR

Після складення присяги урядом Міхала президент Естонії Алар Каріс офіційно звільнив з посади уряд Каї Каллас.

Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема, важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Цахкна, зберегли свої посади.

Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.