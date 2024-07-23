Уряд затвердив Стратегію продовольчої безпеки: три ключові цілі

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Прем'єр назвав три ключові цілі документу:

Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок.

Друга - забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення.

Третя ціль - посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.

"Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі" , - сказав прем’єр.

Як зазначив Шмигаль, зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 млн тонн зернових та олійних культур.

Нагадаємо, Україна відправляє на експорт більшу частину аграрної продукції. За підсумками першого півріччя 2024 року аграрний експорт дає 64% валютних надходжень країни. Основними групами у структурі експорту є зернові культури (5,264 млрд доларів), олії та жири (3,079 млрд доларів), олійні культури (1,061 млрд доларів).

За даними Держстату, у 2023 році Україна зібрала 59,8 млн тонн зерна, з них 21,6 млн тонн пшениці. За даними Мінагрополітики, через військову агресію Росії в Україні скоротилося внутрішнє споживання пшениці з 8 млн тонн до 6,2 млн тонн.