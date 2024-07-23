Удар по "Охматдиту": у Мінсоцполітики пояснили, як постраждалим отримати допомогу

В Міністерстві соціальної політики розповіли, як сім'ям з дітьми, які постраждали від російського удару по лікарні "Охматдит", отримати грошову допомогу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Мінсоцполітики зазначили, що для родин з дітьми, які постраждали тоді від бомбардувань і авіаударів, уряд, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), забезпечив виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 800 грн на одну людину. Максимальна сума виплати на сім’ю становитиме 54 тис. гривень (5 осіб).

Таку допомогу отримуватимуть родини з дітьми, які проходили лікування в НДСЛ "Охматдит" на момент атаки 8 липня та сім'ї з дітьми постраждалих працівників приватного медичного закладу, на який також була здійснена атака.

Цю допомогу вже отримали 206 сімей, загалом це – 709 людей, серед яких – 331 дитина. Перші кошти грошової допомоги було спрямовано на рахунки постраждалих.

Якщо дитина проходила лікування в НДСЛ "Охматдит" на момент 8 липня і постраждала від атаки на лікарню, а сім’я протягом найближчого тижня не отримає інформації про виплату, їм треба звернутися за телефоном гарячої лінії – 0 800 600 017 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя – вихідний, дзвінки – безкоштовні).

Як повiдомлялось, росіяни вранці 8 липня випустили по Україні понад 40 ракет. У Києві була пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит", станом на вечір того ж дня було відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих. 10 липня в одній з лікарень столиці помер хлопчик, який проходив лікування в "Охматдиті" та був евакуйований після ракетної атаки.