"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Одеси

"Укрзалізниця" запускає додаткові "Інтерсіті" сполученням Київ-Одеса. Вони будуть курсувати до кінця серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Відзавтра "Інтерсіті" до Одеси курсуватиме додатково 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 і 29 серпня за таким графіком:

Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34.

Зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить збільшити пропозицію місць на цьому напрямку приблизно на 50% порівняно зі звичайними рейсами.

Квитки на всі рейси будуть доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.