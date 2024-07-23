Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

У вівторок, 23 липня, експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики зобов'язала Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести знесену садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва. З посиланням на спільноту "Цегла", повідомляє Цензор.НЕТ.

Експертна комісія визнала, що знесений історичний будинок сім'ї Євменія Зеленського у Києві відповідає критеріям та ознакам пам'ятки архітектури та має бути внесений до державного реєстру.

Рішення членами Експертної ради було підтримане одноголосно.