Зеленський обговорив на Ставці можливість бити за лінію фронту
У вівторок 23 липня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача, де обговорили можливість України завдавати удари за лінію фронту та перспективи української ракетної програми. З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.
"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.
Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", - заявив Зеленський.
Президент повідомив, що на засіданні обговорювали ракетну програму України.
За його словами, Україна активно працює над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.
Також заслухали доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова.