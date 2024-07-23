Зеленський обговорив на Ставці можливість ударів за лінію фронту

У вівторок 23 липня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача, де обговорили можливість України завдавати удари за лінію фронту та перспективи української ракетної програми. ﻿﻿З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА" , - заявив Зеленський.

Президент повідомив, що на засіданні обговорювали ракетну програму України.

За його словами, Україна активно працює над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Також заслухали доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова.