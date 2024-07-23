Стефанчук повідомив, коли знову збереться Рада

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться, щойно народні депутати напрацюють остаточний варіант законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Українська правда.

"Як тільки робоча група завершить напрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов‘язаних із Росією, і представить його погоджувальній раді, ми одразу визначимо дату наступного засідання" , - сказав він.

Стефанчук зазначив, що на засіданні однієї з погоджувальних рад одноголосно ухвалили рішення, що відповідний проєкт закону буде винесено на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку.

За його словами, після того, як почали збирати голоси, виявилося, що проголосувати "за" готові орієнтовно 225-226 депутатів, але кінцевих списків ще немає. Голова ВР уточнив, що він підтримує цей законопроєкт.

"Тому сьогодні (23 липня – УП) ми зібралися і вирішили дати час внутрішній робочій групі для доопрацювання цього законопроєкту. Справа в тому, що він значно змінився до другого читання, порівняно з першим. І деякі колеги не погоджуються з усіма змінами.