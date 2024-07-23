Куліба розповів чому Україна підтримує контакти з Придністров'ям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна через посла з особливих доручень Пауна Роговея підтримує контакт із невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом﻿. Про це він сказав в інтерв’ю порталу NewsMaker, повідомляє Ділова столиця.

За словами очільника МЗС, Україна як учасниця процесу придністровського врегулювання "проводить консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни-агресора Росії, так і зі сторонами конфлікту – Кишиневом і Тирасполем".

Він наголосив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей як представник України проводив зустрічі з лідером де-факто Придністровського регіону Молдови Вадимом Красносельським.

"Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти – частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде" , – зазначив міністр.

Окремо Кулеба підкреслив недієздатність попереднього формату врегулювання придністровського конфлікту "5+2" через присутність там країни-агресора Росії.

"Тому на цьому етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем" , – констатував він.