Колишній командир 125-ї бригади розповів, чому відмовився приймати фортифікації на Харківщині

Колишній командир 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко наприкінці 2023-го року відмовився брати на баланс фортифікації з другої лінії оборони, які будували цивільні компанії на замовлення обласної військової адміністрації. Причина – незадовільний стан, повідомляє Українська правда.

"У кінці 2023 року мені як командиру бригади прийшло розпорядження прийняти оборонні споруди по другому рубежу (села Липці, Вербове, Ізбицьке – УП). Я відмовився це робити. Я проїхався по цьому рубежу, поставив задачу все зафотографувати, заактувати.

По-перше, воно не відповідало тактичному задуму – це було не на панівних висотах. Переважно ці опорні пункти були в низинах і заросли чагарником, траншеї обсипалися. Бетонні споруди не були облаштовані так, як повинні. Тому я відмовився їх приймати і направив офіційні донесення на керівництво ОТУ "Харків". Відповідь була: будемо розбиратися.