Офіс генпрокурора: Яхта Медведчука у Хорватії перебуває під безстроковим арештом

Яхта екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука Royal Romance в Хорватії перебуває під безстроковим арештом. З посиланням на Офіс генерального прокурора у вівторок, 23 липня, повідомляє Новое время.

Як зазначили в прокуратурі, вони спільно з українським МЗС намагаються конфіскувати яхту Royal Romance, що належить Медведчуку. Там додають, що з 2022 року у суді розглядається обвинувальний акт за фактами державної зради та порушення колишнім нардепом законів і звичаїв війни.

У прокуратурі не називають прізвища екснардепа, але з деталей справи випливає, що це Віктор Медведчук.

27 травня Європейський Союз впровадив персональні санкції щодо Медведчука та його дружини. Яхта Royal Romance наразі перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій, її затримали у порту міста Трогір у Хорватії, додають в прокуратурі. Яхту наразі не можна вивезти за межі ЄС.

«Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації» , — зазначили в Офісі генпрокурора.

23 липня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що суд у Хорватії скасував арешт яхти Медведчука Royal Romance. Він стверджував, що окружний суд міста Спліт у Хорватії скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акта в кримінальній справі від Офісу генпрокурора.

Нардеп нагадав, що яхту оцінили у 200 мільйонів доларів.