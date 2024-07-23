Зеленський розповів про контакти з радником Камали Гарріс

Для України важливо, щоб динаміка роботи з партнерами, включно зі США, у питаннях досягнення справедливого миру не знижувалася. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з Філом Гордоном - радником з питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс. Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому Саміті миру. І важливо, щоб не знижувалася динаміка нашої спільної роботи - заради справедливого миру" , - сказав глава держави.

За словами Зеленського, "всі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть - які перспективи є, і що справедливий мир дійсно може повернутися (в Україну - ред.) якнайшвидше".