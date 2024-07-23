Зеленський розповів про домовленості з держсекретарем Ватикану

Президент Володимир Зеленський прокоментував візит до України державного секретаря Ватикану-кардиналу П'єтро Пароліна. Зеленський зазначив, що кардинал відвідав не лише Київ, побував у Львові, Бердичеві на Житомирщині та в Одесі, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно" , - зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

Він також повідомив про те, що обговорили з кардиналом перспективи цього року, які можуть наблизити справедливий мир для України.

Президент висловив сподівання на те, щоб Ватикан був активним у захисті життя і допоміг реалізувати пункти Формули миру, які стосуються звільнення полонених.